◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）阪神・門別は同期入団で同じ北海道出身である茨木の後を受けて2番手登板し、負けじと2回1失点の粘投を展開した。「テンポ良く投げられたし、カウント有利に進められた部分はあったので良かった」と納得の表情。4回2死一、三塁から味方失策で失点したが、「ゾーンの中での勝負っていうのを意識して投げられた。今日みたいな感じで投げ続けていけたら」と先を見据えた。