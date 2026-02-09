「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）強い逆風をものともせず名護湾を臨む敵地で白球を放り込んだ。「７番・中堅」で先発出場の阪神・高寺望夢内野手（２３）が、ソロ弾を含む２安打で左翼レギュラー争いへアピールした。同点の五回無死。代わった山本拓の初球直球を捉えた。力強く引っ張ると、右翼芝生席に着弾。「初球からって意識は全打席あります」と積極性が奏功。高めに浮いた甘い球を