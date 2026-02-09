◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）侍ジャパンの一員としてWBCに出場する佐藤輝と森下が、ともに今年初の対外試合に臨んだ。佐藤輝は「4番・三塁」で先発出場して2打数無安打。初回2死一塁では達の前に右飛に倒れ、4回1死無走者では1ボールから畔柳の低めフォークに手を出して中飛だった。いずれもファーストストライクを狙って積極的に打ちに行き「またここから、もうちょっと慣れていければ」。前日7日に