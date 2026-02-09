「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）木下里都投手（２５）が自慢の速球で存在感を示した。九回からマウンドに上がり、先頭・今川に対して２球で追い込むと、３球目の直球で空振り三振を奪った。今川は「おー」と驚いた表情を見せていた。水野には中前打を許したが、吉田、西川を抑えて無失点に。球場表示では最速で１５５キロを記録するなど、今年初の対外試合で１５０キロ超えを連発。「こ