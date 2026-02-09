「阪神２軍春季キャンプ」（８日、具志川）阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）＝デイリースポーツ評論家＝が臨時コーチとして具志川を視察し、ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大学＝と初めて対面した。ルーキーの打撃を間近で見た糸井ＳＡは「１年目から２０発は期待できる」と、太鼓判を押した。平田２軍監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−糸井ＳＡが具志川を視察した。「この前ほら、宜野座に糸井さん