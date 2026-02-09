◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）左翼の定位置奪取を狙う高寺が、アピールの一撃を放った。1―1の5回だ。先頭打者として打席に立ち、日本ハム4番手・山本が投じた初球の147キロ直球を、一振りで捉えた。名護上空に強く吹いていた、右翼から本塁への逆風をものともせず、スタンドに叩き込んだ。「初球からという意識は全打席にある。逆風だったんで、危なかったですけど。良かったです」この日は「7番・