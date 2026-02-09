◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）2年目の木下が自己最速を2キロ更新する159キロをマークした。特別ルールで実施された9回裏に登板。先頭今川への2球目、空振りさせた真ん中低めの1球で球場でもテレビでも最速を表示した。3球目も直球で押してバットにかすらせず、三振に切って取った。「良かったんじゃないですかね。この時期に150キロが出ていたら」最高気温は11度台。沖縄とは思えない寒さと強風の悪