「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）キラキラと輝く南国の海に、白球が届くのではないか−。それほどすさまじい打球が、左翼芝生席後方のネットに突きささった。阪神の浜田太貴外野手（２５）が、今季初の対外試合となった日本ハム戦で豪快な一発。１月２９日の先乗り合同自主トレでのフリー打撃、４日のシート打撃に続いてまたも“虎１号”を放った。打った瞬間だった。四回２死、追い込ま