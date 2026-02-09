阪神ドラフト1位・立石（創価大）が、臨時コーチとして具志川キャンプを訪れた糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）から佐藤輝級の評価を受け、「20発」を期待された。右脚の肉離れのため別メニュー調整中も、この日は室内練習場で故障後初となるフリー打撃を敢行し、“超人”の目の前で鋭く61スイングを披露。その快音が「音がちゃう。自分の中に卓越したバッティングがある。（佐藤輝の1年目に）匹敵するもんは十分ある。2