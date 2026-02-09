「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）阪神・新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝が初の対外試合で収穫と課題を得た。「３番・遊撃」でスタメン出場。初回、達に対して前川と森下が連続で空振り三振となった直後だった。右腕の３球目、外角低めの直球を中前へ運んだ。対外試合の初打席で初安打をマーク。７日のシート打撃では快音がなかっただけに「打席での感覚は