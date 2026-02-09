◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）阪神・茨木が期待に応える2回零封の好投を見せた。藤川監督から“開幕投手”に指名されて臨んだマウンドで内野安打のみの1安打に抑え、「真っすぐで押すところは押せたので、そこは次につながる」とうなずいた。ただ、2与四球を反省し、「変化球は思い通りにコントロールできなかったので、練習するだけ」と修正を誓った。