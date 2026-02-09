「オリックス春季キャンプ」（８日、宮崎）ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）と曽谷龍平投手（２５）が８日、気温４・５度と極寒の中、そろってライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板した。ともに２０球を投じ、宮城は平沼のバットをへし折るなど安打性１本、曽谷は安打性ゼロと上々の調整ぶりを披露。だが、舞台裏では同じ日本代表の捕手・若月のうっかりミスでピッチコムが使えずというトホホ…な事態