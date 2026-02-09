▼ディベイニーを3番2番でも良かったけど、右バッターの森下を1人前に置くことで（投球を）見て打席に入れますし。4番に佐藤がいることで、もし相手先発の達投手がピンチになったら逃げられないので。勝負してもらえるので、ストライクゾーンのボールを見ることができるかなと思って、3番に入れて。今日（8日）に限ってはそういう意図はありました。▼ディベイニーは優等生（時差ぼけが残る）来たところから特守も特打もで