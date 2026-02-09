阪神は8日、具志川組キャンプに参加していた豊田寛外野手（28）が、右手首の骨折で帰阪したと発表した。7日のシート打撃の際に早川から死球を受け、同日、沖縄県内の病院を受診した。昨季は代打打率・350を残し、5年目の今季は左翼争いに参戦すると目されていた。藤川監督は「去年は代打の確率が非常に高かった。何カ月後になるかわからないけど、彼がモチベーションが高い状態で戻って来られるように、チームとしても頑張って