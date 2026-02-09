◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）もう、ガキの使いやあらへんで！昨年の現役ドラフトでヤクルトから加入した阪神・浜田太貴外野手（25）が8日、今年のチーム初の対外試合となった練習試合・日本ハム戦（名護）で、豪快な「虎1号」を放った。4日のシート打撃での一発に続き、対外試合でもチーム1号弾。今年の12球団最速の対外試合1号本塁打にもなった。いずれも追い込まれてからのコンパクトなスイングで捉