タレントの中島史恵（５７）が８日、都内で写真集「＃５７〜感じる史恵♡〜」（双葉社）の発売記念イベントを行った。昨年９月から千葉・鴨川のディスコでＤＪとして活動しており、写真集も千葉で撮影。東京と千葉の２拠点生活だったが東京の家を引き払い、今月４日から千葉に移住したといい、「年齢的にも終活を頭に入れた中で、そろそろ自然豊かなところに身を置いてヨガ、ＤＪで笑顔作り、健康作りをしていきたいと思