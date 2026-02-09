【衆院選2026】小選挙区・千葉県（1区〜14区）当選一覧千葉1区（立候補者3人）：千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区-----上田敦広：参政党当）門山宏哲：自民党田嶋要：中道千葉2区（立候補者3人）：千葉市花見川区、八千代市-----当）小林鷹之：自民党白石ちよ：共産党佐藤由美：中道千葉3区（立候補者4人）：千葉市緑区、市原市-----渡部公美子：共産党山本政幸：参政党当）松野