大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔さん（40）が主催する国際相撲大会「第16回白鵬杯」最終日が8日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で行われた。今大会で「女子の部」と「成人の部」が新設され、「女子と成年女子の国際大会が増えていかなければ五輪（での実施競技入り）はないと思うし、第一歩として非常に大きい取り組みだったと思う」と手応えを示した。来年も開催される予定。「4大大会のような大きい大会を目指して、一つ