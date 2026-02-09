第50回日本大相撲トーナメントが8日、東京・両国国技館で行われ、幕内トーナメントは横綱・豊昇龍が2年ぶり2度目の大会制覇を果たした。大関・琴桜は2回戦、初場所優勝の安青錦、横綱・大の里も3回戦で敗退した中、危なげない相撲で勝ち上がり、決勝は阿炎をすくい投げで退けた。横綱の貫禄を示し「優勝して大阪（場所）に向かいたいと思って臨んだ。前の優勝は大関だった。横綱としての優勝なのでうれしい」と話した。