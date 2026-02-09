巨人の育成・板東湧梧投手（３０）が８日、１軍から視察に訪れた阿部監督の前で力投した。２軍キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板し、体感温度マイナス６度の条件下で岡田、湯浅とそれぞれ４打席ずつ、打者延べ８人に１安打２奪三振とアピール。「やってきたことに挑戦する意味で」とキレのある直球主体で攻め、バッテリーを組んだ小林も「絶対１軍で投げられる。球を操れているし打者を打ち取る技術がすごくある」とうなった