6人組グループ「BE:FIRST」が8日、都内でドキュメンタリー映画「BE:theONE―STARTBEYONDDREAMS―」の公開記念舞台あいさつを行った。昨年4〜7月に12都市を回った初の世界ツアーに密着。SOTA（25）は「BE:FIRSTらしい、完成形が見られる映画になっています」と自信のほどをアピールした。今年はデビュー5周年。5月に初のスタジアムライブが決まっており、「さらに進化する僕たちを楽しみに待っていて」と呼びかけた。