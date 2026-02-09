侍ジャパンの一員としてWBCに出場するオリックス・宮城と曽谷が、ともに今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、思わぬハプニングに見舞われた。寒風が吹き荒れた球場の気温は4・5度。「出力は5、6分」ながら宮城は打者4人に5球ずつの計20球で安打性は1本と好投。曽谷は安打性すらなく、最速147キロを計測する圧巻の内容だった。ただ、誤算だったのはピッチコムのテストができなかったこと。ともに侍ジャパ