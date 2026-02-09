腰の張りを訴えていた広島・栗林がブルペン投球を再開した。6日にキャッチボールを回避していたが、2日後のこの日は、18球を投じた。投球時の気温は4度という極寒の中で状態を確認し、「競争で後れを取るわけにはいかない。もともと（腰の状態も）ひどくないと思っていたので、なるべく早く復帰したいと思っていた」と無事を強調した。今季から先発に挑戦しており、3日にはブルペンで110球を投げ込むなど仕上がりを早めていた