《小倉競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽5R…マーゴットショット（左前肢ハ行）【競走除外】▽3R…エコロカディス（馬場入場後に暴走し疲労が著しいため）【競走中止】▽10R…ギマール（向正面で他馬の影響を受け、歩様を乱したため）【過怠金】▽3R…舟山1万円（3角外斜行）▽10R…松本3万円（向正面での御法＝前の馬に接触）▽12R…角田5万円（4角外斜行）【戒告】▽3R…石田（向正面内斜行）▽8R…石神道（向正面外