2年目の中日・金丸がシート打撃に登板し最速148キロの直球にカーブ、スライダーを交えて打者5人にまともな当たりを1本も許さなかった。「球数が多くなった昨年の反省を生かして、ストライク先行で追い込めたのが良かった」一昨年ドラフトで4球団競合の末、1位入団して臨んだ昨季は2勝。6年ぶりのCS、そして優勝を狙うために、左腕の2桁勝ち星は欠かせない。