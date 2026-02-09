NHKは8日、大雪の影響で鳥取県米子市から生放送予定だった「NHKのど自慢」を中止した。一般参加者が歌声を披露する名物番組で、同局は「大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します。誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします」と伝えた。同番組は、毎週日曜午後0時15分から放送。8日は代わりに過去の名場面集が放送された。