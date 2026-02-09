広島で唯一の高卒新人のドラフト6位・西川（神村学園高伊賀）が、1軍キャンプに合流した。身長1メートル84の大型遊撃手。内野ノックで軽快に動くと、打撃練習では新井監督が見守る前で61スイングし、22本の安打性の打球を放った。「守備に打撃、全ての面で勉強になった。アピールして沖縄（2次キャンプ）へ行きたい」と意気込んだ18歳について指揮官も「攻守でいい動きをしていた」と目を細め、10日の紅白戦にも出場させる意向