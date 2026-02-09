東京都港区で行われた衆院選の開票作業＝8日夜人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せず実施された今回の衆院選は憲法違反だとして、弁護士グループが9日、選挙の無効を求め、仙台高裁秋田支部や大阪高裁など各地の高裁・支部に一斉提訴する。早ければ2026年度中にも高裁・支部の判決が出そろい、最高裁が統一判断を示す見通し。今回の衆院選の最大格差は、公示日前日の1月26日時点の有権者数に基づく共同通信の試