俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。輝かしい経歴を持ちながらも挫折を味わった経験と、恩人の存在を明かした。井上は2000年、東京芸術大学在学中にミュージカル「エリザベート」のオーディションに受かり、デビュー。以後、さまざまな作品に出演。“ミュージカル界のプリンス”と言われる。大学もストレート入学とあり「挫折ないでしょ？」と聞かれると「あるんです。