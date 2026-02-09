夏帆が主演を務める特集ドラマ『ある小説家の日記』が、3月8日にNHK総合で放送されることが決定した。 参考：髙石あかり、今田美桜、森七菜らがエンタメシーンに刻んだ名演2025年に活躍した女優たち 本作は、ヒットメーカーのミステリー作家が死後に残した「日記」を巡り、2人の女性が秘密の行為に出るサスペンスフルなヒューマンドラマ。主人公の編集者・江藤恵を夏帆、亡き作家の妻