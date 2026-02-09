冬の補強や負傷者の復帰で、岩田智輝の立場に大きな変化はあるのか。昨シーズン、３部でバーミンガムの優勝に貢献した岩田は、今シーズンも２部チャンピオンシップで主力として奮闘している。秋からはチーム事情で右SBとして大半を過ごしてきた。だが、『Football League World』は２月７日、その岩田が今後、スタメンから外れる可能性もあると予想した。「クリス・デイビス監督はシーズンの大半で右SBの選択肢に困ってきた