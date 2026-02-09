◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選(大会3日目/現地8日)7度目のオリンピックに挑んだ竹内智香選手は予選で敗退。日本をけん引してきた42歳に多くの海外選手もねぎらう様子がありました。竹内選手は2014年のソチ大会で銀メダルを獲得。今シーズン限りでの現役引退を表明して臨んだ今大会、長年日本を引っ張ってきたレジェンドは予選22位。上位16選手が進出する決勝トーナメントへは残