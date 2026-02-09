ボートレース若松開設73周年記念G1「全日本覇者決定戦」は15日に開幕する。今年の周年は例年以上に豪華なメンバーが集まった。若松のビッグレースにこの男は欠かせない。今や福岡のエースと呼んでも違和感が全くない西山貴浩（38）。昨年のグランプリファイナリストは今年も瞳がギラギラと輝いている。30代後半になって選手としての“第1次ピーク“を迎えたかもしれない。今回は初めてディフェンディングチャンピオンとして