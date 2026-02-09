阪神の春季キャンプ具志川組が8日、第2クール3日目の練習を終えた。この日は糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA、44）が臨時コーチとして指導。ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）の打撃に熱視線を送るなど、精力的にキャンプ地の中を駆け回った。以下は平田2軍監督の一問一答。――糸井嘉男臨時コーチが指導「この前、宜野座で使っていたピンクの水が入ったバット、どんな感じか使わしてくれよという話をした。