「大相撲・トーナメント大会」（８日、両国国技館）横綱豊昇龍が２年ぶり２度目の優勝を果たし、賞金２５０万円などを獲得した。決勝で阿炎をすくい投げで退けた。３位に平戸海と豪ノ山が入った。横綱大の里は３回戦で竜電に寄り切られた。１月の初場所で２場所連続制覇を果たし、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）で綱とりに挑む大関安青錦は３回戦で玉鷲に押し出された。大関琴桜は初戦の２回戦で敗退した。十