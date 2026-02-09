SVリーグ7位の東レ静岡は8日、最下位のVC長野を今季24戦目にして初のストレートで下し、うれしい連勝を飾った。アタッカー陣が好調。この日、25歳の誕生日を迎えたOH重藤がサービスエース1本と、サイドやバックから力強いアタックをさく裂させるなど57・9％の高い決定率で貢献した。試合前にフラビオコーチと「どういうスパイクがより決まるか」という技術談議に花を咲かせ「それをうまく実行しようと思ってやりました。結構