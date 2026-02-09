平和と秩序の再構築に挑みたい党勢の低迷に苦しんだ自民党のこの１年数か月は、いったい何だったのか。そう感じさせるような歴史的大勝である。第５１回衆院選で自民党が圧勝した。日本維新の会を合わせた与党で過半数、という目標の確保どころか、自民単独で３分の２の議席を獲得した。参院ではなお少数与党とはいえ、高市首相は衆院で安定した基盤を築くことに成功した。国民の期待を集めた自民党は、前回２０２４年の衆