【衆院選2026】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧 (04:57現在)東京1区（立候補者5人）：千代田区、新宿区-----当）山田美樹：自民党海江田万里：中道比）吉川里奈：参政党春山明日香：維新黒田朝陽：共産党東京2区（立候補者7人）：中央区、台東区-----天野こころ：諸派海江田悠輔：参政党鳩山紀一郎：国民細野真理：共産党土橋章宏：みらい当）辻清人：自民党