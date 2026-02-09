¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î155.55ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ1°Ì¡£½ç°ÌÅÀ¤Ç5ÅÀ¤¢¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦ÊÆ¹ñ¤È¤Îº¹¤ò3ÅÀ½Ì¤á¡¢2ÅÀº¹¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç¡¢»°±º¤Ï¥­¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÁáÄ«4»þ20Ê¬²á¤®¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤¬¾×·â¤Î¼«¸Ê¿·¤òÃ¡¤­½Ð¤·