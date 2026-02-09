衆院選が８日投開票され、自民党の森下千里氏（４４）が、宮城４区で長らく地盤を築いていた中道改革連合共同幹事長の安住淳氏（６４）を破って当選した。?辻立ちクイーン?として地元で支持を拡大していったことが大きな要因だが、勝因はそれだけではない。ＳＮＳの運用でも両者の間には大きな差ができてしまった。名古屋市出身の森下氏は宮城県石巻市に引っ越し、２１年３月の衆院選に出馬するも安住氏に敗れた。２４年１０月