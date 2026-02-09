【モデルプレス＝2026/02/09】6人組アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーで「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞した一ノ瀬瑠菜が、2月9日発売の「週刊プレイボーイ」8号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】18歳アイドル、美ボディライン際立つ「週プレ」表紙◆一ノ瀬瑠菜「週プレ」表紙登場アイドルグループ「シャルロット」を2月15日東京・シティホール五反田で開催するライブをもって