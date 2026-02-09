巨人の吉川尚輝内野手が８日に３１歳の誕生日を迎え、昨年１０月下旬に受けた両股関節の手術からの復帰を目指す今の思いを激白した。キャンプは都城で故障班スタートとなり、若手とともに汗を流す日々。３月２７日の阪神との開幕戦に照準を合わせ、自分の体と向き合いながら、焦ることなく確実に一歩一歩進んでいる。気温が５度に満たず、冷たい風が吹きつける都城。「さぁ行こう！」。寒さを感じさせない、３１歳を迎えたばか