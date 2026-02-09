巨人の戸郷翔征投手（２５）が８日、プロ８年目の現在地を明かした。宮崎キャンプで３度目のブルペン入りして５８球。阿部監督からも熱い視線を送られる中、フォーム、球筋を丁寧に確認しながら球を投じた。昨年は８勝に終わり、雪辱を期す今季。「監督の期待に応えたい」と再起をかけ、勝負の１年を過ごす。戸郷は体の使い方を模索しながら腕を振った。木の花ドームのブルペンで、山瀬を相手に１球１球、回転や球筋を確認しな