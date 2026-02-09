◆練習試合日本ハム８―４阪神（８日・名護）阪神・佐藤輝明内野手らＷＢＣ日本代表の野手トリオが今季初実戦に臨んだ。佐藤、森下、坂本がそれぞれ２打席立ち、無安打ながら一つ階段を上った。初回２死一塁で好投手・達から右飛に倒れたサトテルは「いい球を見ることができた。すごくいい機会だった」と納得の表情を浮かべた。敵将の新庄監督は佐藤の打撃の感想を聞かれて言及。「ちょっとタイミング（取り方）が遅いかなと