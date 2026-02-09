オリックス・曽谷龍平投手（２５）の父・博一さんが８日、ＷＢＣに初出場する愛息に熱烈エールを送った。母・香織さん、親族とともに宮崎キャンプを訪問。「お父ちゃん、お母ちゃんでファンクラブ１号、２号として、しっかり応援するのみ。飛行機の荷物室に入ってでも、マイアミの決勝に行きたいです（笑）」と愛情たっぷりだった。２２年のドラフト１位で入団し、４年目で日の丸を背負って戦う存在にまで成長。故郷の斑鳩（い