腰の張りを訴えていた広島の栗林良吏投手（２９）が８日、宮崎・日南キャンプで５日ぶりにブルペン入りした。６日から別メニュー調整だったが「そんなにひどくなかった。なるべく早く復帰したいと思っていた。競争の中で遅れを取るわけにいかない」と気合十分。気温４・２度という極寒の中で１８球を投げ込んだ。プロ６年目にして、トヨタ自動車時代以来となる先発に挑戦する。キャンプ初日にブルペンで６０球、３日目にプロ入