ＷＢＣ日本代表の中日・高橋宏斗投手（２３）が８日、沖縄・北谷キャンプでシート打撃に登板した。気温１２度、強風に雨という悪条件で「思い描いているステップアップができている」と納得の表情。最速は１５２キロを計測した。打者６人に２安打、１四球だったが、福永と辻本のバットを折り「ボールにいいアプローチができた」と３月の本大会へ視界良好だ。テーマは明確。「僕の投球は、真っすぐで押し込まないと始まらない」