【衆院選2026】小選挙区・埼玉県（1区〜16区）当選一覧 埼玉1区（立候補者4人）：さいたま市見沼区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区-----当）村井英樹：自民党菅又士廊：参政党武正公一：中道羽田一樹：無所属埼玉2区（立候補者4人）：川口市2区域-----菅野静華：参政党高橋英明：維新当）新藤義孝：自民党細谷勇人：国民埼玉3区（立候補者3人）：川口市3区域、越谷市-----中