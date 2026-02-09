◆衆院選2026比例代表・四国ブロック（定数6）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名1仁木博文当）1平井卓也当）1瀬戸隆一1大野敬太郎1塩崎彰久1井原巧1長谷川淳二1中谷元1尾崎正直当）10村上誠一郎当）11中山展宏12岡山正樹13宮本直樹14宇佐美伸次15高橋央 【中道改革連合】名簿順位氏名当）1山崎正