◆衆院選2026比例代表・北海道ブロック（定数8）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名1中村裕之1東国幹1鈴木貴子1向山淳1武部新当）6伊東良孝7加藤貴弘7高橋祐介7高木宏寿7和田義明7松下英樹当）7渡辺孝一7中川紘一当）14村木汀当）15吉田有理 【中道改革連合】名簿順位氏名当）1佐藤英道当）2浮島